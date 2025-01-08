×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

NBA'in eski yıldızından itiraf: 'Filistin'e özgürlük paylaşımım zorla sildirildi'

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Dwight Howard#Filistin
NBAin eski yıldızından itiraf: Filistine özgürlük paylaşımım zorla sildirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 11:53

ABD'li eski NBA yıldızlarından Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' paylaşımı nedeniyle "Neredeyse ligden atılıyordum." diyerek paylaşımı silmesi için baskı yapıldığını söyledi.

Haberin Devamı

ABD'li eski NBA oyuncusu Howard, katıldığı bir programda, "NBA'de oynarken söylemek istediğiniz birçok şey vardır, söyleyebilirsiniz, ancak söylerseniz sonuçları olacağını bilirsiniz. Başınız büyük derde girebilir. Örneğin, birkaç yıl önce Houston Rockets'ta oynarken, 'Filistin'e Özgürlük' diye twit atmıştım ve bunun için neredeyse ligden atılıyordum." dedi.

NBA'de şampiyonluğu da olan 39 yaşındaki basketbolcu, "Filistin'e özgürlük twiti attım. Bu paylaşımı yaptıktan 10 dakikadan kısa bir süre sonra NBA komiseri, menajerler, o dönem vakfımda çalışan kişiler aradı ve 'Bu twiti silmelisiniz. Bunu kaldırmalısınız.' dedi. Ben de 'Bu kadar kötü olabilecek ne yaptım ki? Bunu bana biri açıklayabilir mi?' dedim." ifadelerini kullandı.

NBA'de oynarken fikirlerini söylemekte zorlandığını dile getiren Howard, "NBA'deyken, çok fazla şey söylersem, bir şey söylersem, bir daha iş bulamayabileceğim bir yerde oluyorsunuz. Dilimi tutmalıyım diye düşünüyorsunuz. Ama, çok fazla durumla karşı karşıya kaldığınızda yapması çok zor oluyor." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kariyerinde 1 NBA şampiyonluğu bulunan ve 8 kez All-Star'a seçilen Howard, tüm zamanların en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Dwight Howard#Filistin

BAKMADAN GEÇME!