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NBA'in efsane ismi Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti
NBA'in efsane isimlerinden Paul Westphal, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.
NBA takımlarından Phoenix Suns, eski basketbol oyuncusu ve başantrenör Paul Westphal'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
70 yaşındaki Paul Westphal'in beyin kanserine yakalandığı açıklanmıştı.
1972-1984 yılları arasında NBA'de oynayan Paul Westphal, Boston Celtics'le NBA şampiyonluğu yaşarken kariyerinde 5 kez de All-Star'a seçildi.
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