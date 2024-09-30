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Spor dünyasını sarsan ölüm! NBA’in efsane ismi Dikembe Mutombo, hayatını kaybetti

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#NBA#Dikembe Mutombo#Basketbol
Spor dünyasını sarsan ölüm NBA’in efsane ismi Dikembe Mutombo, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 18:25

NBA’in en sevilen isimlerinden olan Dikembe Mutombo, 58 yaşında beyin kanserinden hayatını kaybetti.

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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 58 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Dikembe Mutombo, beynin kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

NBA, bir süredir beyin kanseri tedavisi güren Dikembe Mutombo'nun 58 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

 19 yıl boyunca NBA'de oynayan Mutombo, 1991-2009 yılları arasında Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets'ta forma giydi.

Spor dünyasını sarsan ölüm NBA’in efsane ismi Dikembe Mutombo, hayatını kaybetti

8 kere All-Star seçilen Mutombo, NBA'deki en korkulan uzun adamlardan biriydi. Dikembe Mutombo, yaptığı blokların ardından parmak sallamasıyla meşhur olmuştu.

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NBA kariyerinde 1196 maçta 9.8 sayı, 10.3 ribaund, 2.8 blok ortalamaları tutturan Mutombo, 3 kez blok kralı, iki kez de ribaund kralı olmuş, 4 kez de NBA’de yılın savunmacısı seçilmişti.

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#NBA#Dikembe Mutombo#Basketbol

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