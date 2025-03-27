×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

NBA'den Fenerbahçe Beko'ya davet!

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Fenerbahçe Beko#NBA Avrupa Ligi
NBAden Fenerbahçe Bekoya davet
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 17:13

NBA'in Avrupa'da kurmak istediği lige davet etmeyi düşündüğü takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

NBA'in Avrupa'da kurmayı planladığı yeni lige Fenerbahçe Beko'nun da davet edileceği iddia edildi.

Beinsports'un aktardığı The Athletic'in haberine göre; FIBA ile birlikte Avrupa'da kendi ligini düzenlemek isteyen NBA, organizasyona katılacak takımları da belirledi. Haberde Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve ASVEL'in de bu ligde yer alabilecekleri ifade edildi. NBA'in Avrupa'da düzenleyeceği ligin 16 takımdan oluşacağı ve 2026'dan itibaren hayata geçebileceği aktarıldı.

New York'ta yapılan kulüp sahipleri toplantısında konuşan NBA sözcüsü Mike Bass "FIBA ​​ortaklığıyla Avrupa'da yeni bir lig kurulmasına ilişkin keşif görüşmeleri hakkında rapor verilecek." dedi. Henüz bir anlaşmanın yapılmadığının altı çizilirken NBA'deki takımların sahipleriyle yeni bir ligin kurulmasıyla ilgili görüşeceği ve onay isteyeceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Avrupa'nın çeşitli noktalarını belirleyen NBA yönetimi, Londra, Paris, Berlin, Münih, Roma ve Milano'yu ön planda tuttu. Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin de yeni takımlar kurarak lige dahil olabileceği gelen haberler arasında.

Gözden KaçmasınKadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı deplasmanda devirdiKadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Fenerbahçe Beko#NBA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!