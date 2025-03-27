NBA'den Fenerbahçe Beko'ya davet!

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NBA'in Avrupa'da kurmayı planladığı yeni lige Fenerbahçe Beko'nun da davet edileceği iddia edildi.

Beinsports'un aktardığı The Athletic'in haberine göre; FIBA ile birlikte Avrupa'da kendi ligini düzenlemek isteyen NBA, organizasyona katılacak takımları da belirledi. Haberde Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve ASVEL'in de bu ligde yer alabilecekleri ifade edildi. NBA'in Avrupa'da düzenleyeceği ligin 16 takımdan oluşacağı ve 2026'dan itibaren hayata geçebileceği aktarıldı.

New York'ta yapılan kulüp sahipleri toplantısında konuşan NBA sözcüsü Mike Bass "FIBA ​​ortaklığıyla Avrupa'da yeni bir lig kurulmasına ilişkin keşif görüşmeleri hakkında rapor verilecek." dedi. Henüz bir anlaşmanın yapılmadığının altı çizilirken NBA'deki takımların sahipleriyle yeni bir ligin kurulmasıyla ilgili görüşeceği ve onay isteyeceği ifade edildi.

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Öte yandan Avrupa'nın çeşitli noktalarını belirleyen NBA yönetimi, Londra, Paris, Berlin, Münih, Roma ve Milano'yu ön planda tuttu. Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin de yeni takımlar kurarak lige dahil olabileceği gelen haberler arasında.