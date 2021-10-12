NBA'deki aşı kriziyle ilgili Michael Jordan'dan flaş açıklama! "Herkes yaptırdığında..."

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Spor Arena Dış Haber - Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen efsane isim Michael Jordan, NBA'de son dönemde yaşanan aşı kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Golden State Warriors'tan Andrew Wiggins ve Brooklyn Nets'ten Kyrie Irving, aşı olmak istememeleri sonrası eyalet yasaları gereği takımlarının iç saha maçlarında forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı.

Charlotte Hornets'in sahibi de olan efsane isim Michael Jordan, eyaletlerin uyguladığı aşı zorunluluğu kuralına destek verdiğini belirtti.

Craig Melvin'e verdiği röportajda "Sağlıklı olmanın önemine vurgu yaptınız. Uygulanan protokoller nedeniyle endişeli misiniz?" sorusuna Jordan, "Hiç değilim. Bu konuda lig ile tamamen uyum içerisindeyim. Sanırım herkes aşılar hakkında konuşuyor. Benim bilime sıkı sıkıya bağlı olduğumu bilirsiniz. Bağlı kalmaya devam edeceğim ve umarım herkes lig kurallarına uyar. Bence herkes aşı olduğunda her şey yoluna girecek" yanıtını verdi.