NBA’de yumruklar havada uçuştu! Kavga çıktı, 3 oyuncu ihraç edildi

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NBA’de Dallas Mavericks ile Phoenix Suns’ın karşılaştığı maçta kavga çıktı ve 3 oyuncu atıldı.

Üçüncü çeyrekte Phoenix’ten Jusuf Nurkic, sırtı dönük oynarken kendisini savunan Daniel Gafford’un yüzüne dirseğiyle sert şekilde vurdu.

Bunun üzerine Dallas’tan Naji Marshall ve P.J Washington, Phoenix’ten Jusuf Nurkic’e saldırdı.

Kavga, araya girenler tarafından durduruldu ve hakemler üç oyuncuyu da diskalifiye etti.

Dallas Mavericks, Phoenix Suns’ı deplasmanda 98-89 yenerek olaylı maçtan galibiyetle ayrıldı.