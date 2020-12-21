NBA'de yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle normal sezon formatında değişiklikler yapılan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020-21 sezonu, 23 Aralık Çarşamba günü sabaha karşı başlayacak. İşte, yeni sezona dair ayrıntılar...

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 75. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Yeni sezonun ilk maçı, geçen yıl sakatlıklarından dolayı sahalardan uzak kalan Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getirecek.

Aşil tendonunun koptuğu 2019 final serisinin 5. karşılaşmasından beri hiçbir resmi maçta oynamayan Durant'in takımı Brooklyn Nets, eli ve bileğindeki kırık sebebiyle geçen sezon yalnızca 5 maça çıkan Curry'nin forma giydiği Warriors'ı ağırlayacak.

Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Durant, 2019 yazında anlaştığı Nets'in formasını da ilk defa giyecek.

Eylül ayında Nets'te göreve başlayan eski all-star basketbolcu Steve Nash ise başantrenörlük kariyerinin ilk deneyimini yaşayacak.

Aynı gün ayrıca Los Angeles kenti takımları da karşılaşacak. LeBron James-Anthony Davis ikilisinin sürüklediği son şampiyon Lakers, Kawhi Leonard ve Paul George'un forma giydiği Clippers'ı konuk edecek.

MİLLİ BASKETBOLCU SAYISI DÜŞTÜ

Milwaukee Bucks, 12 yıllık NBA kariyerinde maç başına 10,3 sayı ve 5,7 ribaunt üreten Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı. Böylece ligde, Türkiye Milli Takımı oyuncularından Cedi Osman ve Furkan Korkmaz kaldı.

Son 2 sezondur çift haneli sayı ortalaması bulunan Cedi ve geçen sezon 9,8 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaşan Furkan'ın, NBA'deki 4. yılları olacak.

Cedi'nin formasını giydiği Cleveland Cavaliers ve Furkan'ın oynadığı Philadelphia 76ers, ligin ikinci gününde sahaya çıkacak. Cavaliers, Charlotte Hornets'ı, 76ers ise Washington Wizards'ı ağırlayacak.

13 maçın yapılacağı ikinci gün ayrıca Minnesota Timberwolves'un 2020 draftında ilk sıradan seçtiği Anthony Edwards da profesyonel kariyerine, Detroit Pistons karşısında adım atacak.

10 MAÇ DAHA AZ OYNANACAK

Geçen sezonun pandemi yüzünden geç bitmesi, yeni sezonun ekim yerine aralık ayında başlamasına sebep oldu.

NBA yönetiminin bundan dolayı formatında değişikliğe gittiği 2020-21 normal sezonunda, 82 yerine 72 maç oynanacak. Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Buna göre, Doğu ve Batı konferanslarında normal sezonu 7 ile 8'inci sırada bitiren takımlar arasındaki maçın galibi, 7. olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takımlar da 8. sıradan play-off bileti alacak.

Geçen sezon lige verilen ara sonrası maçlar, Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yapılmıştı. Fakat bu sezon takımlar, karşılaşmalara kendi sahalarında çıkacak. Takımlar, bulundukları eyaletlerdeki Kovid-19 protokelleri doğrultusunda salona sınırlı sayıda seyirci alabilecek.

2019'da tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan NBA'deki tek Kanada takımı Toronto Raptors ise ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle maçlarını, ABD'nin Tampa kentinde oynayacak.

ALL-STAR MAÇININ DURUMU

Indiana Pacers'ın sahasında, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan NBA All-Star Hafta Sonu, Kovid-19 kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis kentinin organizasyona, 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

Normal sezona 6-11 Mart tarihlerinde ara verilecek. 2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili karar ise ileri bir tarihte duyurulacak.

12 Mart'ta devam edecek normal sezon, 17 Mayıs'ta tamamlanacak. Play-in turnuvası 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 16 takımın katılacağı play-off'lar 23 Mayıs, 2021 NBA final serisi ise 9 Temmuz'da başlayacak.