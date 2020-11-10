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Spor Arena
Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

NBA'de yeni sezon ne zaman başlayacak?

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NBA'de yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

NBA'de 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.

Her takım 72 maç oynayacak

Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

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