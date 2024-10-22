NBA’de yeni sezon başlıyor! Türkiye’nin en yüksek oranları, canlı yayınlar ve çok daha fazlası Misli’de!

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79. sezonun oynanacağı ligde normal sezonda her takım yine 82 maç oynayacak. 30 takımın yer aldığı ligde normal sezonun 13 Nisan 2025 tarihinde bitmesi planlanıyor. 15 ile 18 Nisan arasında Play-off’a kalacak son takımların belirleneceği Play-in turnuvası oynanacak. 19 Nisan’da başlayacak olan Play-off maçları sonrasında haziran ayında oynanacak NBA finalleriyle şampiyon belli olacak.

NBA yönetimi ayrıca sezon içinde iki ayrı turnuva düzenlemeyi planlıyor. İlk olarak her yıl düzenlenen NBA All-Star etkinliğinin bu yıl da 14-16 Şubat tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu yıl 2.’si düzenlenecek olan NBA Cup turnuvası ise 12 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında oynanacak ve sezon devam ederken ayrıca oynanan bir sezon içi turnuvası olacak.

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NBA’in kalbi bu sezon da Misli’de atıyor. Şampiyon Oranlar, canlı yayınlar ve uzman yazar yorumları ile Misli üyeleri bu sezon da basketbola doyacak. NBA maçları “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de olacak. İşte NBA ile ilgili detaylar…

Boston tek başına zirvede

Geçtiğimiz sezon NBA’de şampiyon olarak 18. şampiyonluğunu elde eden Boston Celtics, ligde en çok zafere ulaşan takım durumunda. 17 şampiyonluğu bulunan Los Angeles Lakers şampiyonluk sayısında yakaladığı rakibinin yine gerisine düştü.

Onları 7 şampiyonlukla Golden State Warriors takip ediyor. Michael Jordan döneminde kazandığı şampiyonluklarla dördüncü sırada 6 şampiyonlukla Chicago Bulls var. Efsane koç Gregg Popovic ve unutulmaz oyuncu Tim Duncan ile elde edilen 5 şampiyonlukla San Antonio Spurs beşinci sırada. Detroit Pistons , Miami Heat ve Philadelphia 76ers 3’er şampiyonluğa sahip. 2 şampiyonluğu bulunan takımlar arasında Houston Rockets, New York Knicks ve Milwaukee Bucks bulunuyor. Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Washington Wizards, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors ve Denver Nuggets’ın ise tek şampiyonluğu var.

Yeni sezonda takım değiştiren yıldızlar…

NBA’de sezon öncesinde bazı yıldız isimler kulüp değiştirerek yeni maceralar aramaya karar verdi. İşte o değişiklikler…

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Klay Thompson – Dallas Mavericks

Russell Westbrook – Denver Nuggets

Karl-Anthony Towns – New York Knicks

Paul George – Philadelphia 76ers

DeMar DeRozan – Sacramento Kings

Chris Paul – San Antonio Spurs

NBA’de tek Türk

Geçtiğimiz sezon NBA’de ülkemizi temsil eden Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon Avrupa’nın yolunu tuttu. Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Onuralp Bitim’in de Avrupa’ya dönmesi söz konusu ancak transfer durumu netleşmedi. Şu anda NBA’de yer alan tek Türk basketbolcu ise Alperen Şengün oldu.

NBA’de yer aldığı 3 sezonda harika işler çıkaran Alperen Şengün, bu sezon da Houston Rockets formasıyla Play-off mücadelesi verecek. NBA’de rekorlara imza atan ve All-Star Yükselen Yıldızlar maçında da oynayan Şengün, bu sezon başarılarına yenilerini eklemek için parkeye çıkacak.

Misli’de tüm maçlar canlı, işte ilk maçların programı!

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NBA’in açılış programında harika maçlar bizleri bekliyor. Bu gece son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks ile karşılaşacak. LeBron James’li Los Angeles Lakers ise Minnesota Timberwolves ile kozlarını paylaşacak. NBA’de tüm maçlar canlı yayınlarla Misli’de olacak.

Bu Gece

02:30 Boston Celtics – New York Knicks

05:00 Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves

Perşembe

02:00 Detroit Pistons – Indiana Pacers

02:30 Miami Heat – Orlando Magic

02:30 Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

02:30 Atlanta Hawks – Brooklyn Nets

02:30 Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers

03:00 New Orleans Pelicans – Chicago Bulls

03:00 Houston Rockers – Charlotte Hornets

04:00 Utah Jazz – Memphis Grizzlies

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05:00 Portland Trail Blazers – Golden State Warriors

05:00 Los Angeles Clippers – Phoenix Suns

Oranlara göre şampiyonluğun favorisi Boston Celtics!

Dünya basketbolunun en iyi ligi olarak gösterilen NBA’de bu sezon da birçok ekip şampiyonluk için mücadele verecek. Lig başlamadan önce İddaa Risk Yönetimi tarafından açılan oranlara göre sezonun en büyük şampiyonluk adayı, geçtiğimiz sezonun da şampiyon olan Boston Celtics. İşte dikkat çeken oranlar…

Boston Celtics – 3.50

Oklahoma City Thunder – 6.60

New York Knicks – 7.40

Philadelphia 76ers – 8.20

Los Angeles Lakers – 25.00

Golden State Warriors – 29.00

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