MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha corona virüs bulaştı
GeriBasketbol NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha corona virüs bulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 22:28,Son Güncelleme:/

NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha corona virüs bulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha corona virüs bulaştı
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ABD'li basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerim pozitif çıktı. Bu konuda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

NBA, Rudy Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.

NBAde Utah Jazzın bir oyuncusuna daha corona virüs bulaştı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle