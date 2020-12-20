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Basketbol
Haber Giriş: 20.12.2020 - 21:06 | Son Güncelleme:

NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

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NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Fransız pivot Rudy Gobert, takımı Utah Jazz ile rekor sözleşmeye imza attı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jazz'ın 28 yaşındaki Gobert ile 205 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Bu anlaşmayla Gobert'in NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye sahip pivot olduğu ifade edildi.

Jazz'da 2013'ten bu yana forma giyen Gobert, iki kez yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanmış, bir defa da all-star seçilmişti.

Gobert, geçen sezon takımıyla maç başına 15,1 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

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