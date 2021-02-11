NBA'de ulusal marş krizi! Mark Cuban ve yönetim arasındaki açıklamalar...

Spor Arena Dış Haberler | NBA'de Dallas Mavericks ve NBA yönetimi arasında ulusal marş krizi patlak verdi. Uzun yıllar boyunca Dallas'ın başında olan Mark Cuban, geçtiğimiz günlerde iç saha maçlarında salonlarında ABD ulusal marşını çalmayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından NBA yönetimi devreye girerken ligde bulunan her takımın ABD bayrağına saygılı davranması gerektiğini belirtip ''Taraftarların salonlara geri dönme sürecindeyken tüm takımlar uzun süredir devam eden lig politikasına uygun olarak milli marşı çalmaya devam edecek.'' sözleri kullanıldı.

DALLAS GERİ ADIM ATTI

NBA yönetiminden gelen bu uyarının ardından Mark Cuban, yeni bir açıklamada daha bulunurken kimseye saygısızlık yapmak istemediklerini ve salonlarında milli marşın çalınmaya devam edeceğini belirtti.

Mark Cuban tarafından yapılan ve Dallas Mavericks'in Twitter hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde;

''İnsanların marşına ve ülkemize duyduğu tutkuya saygı duyuyoruz, her zaman duymaya da devam edeceğiz. Ancak marşın kendilerini temsil etmediğini düşünenlerin seslerini de yüksek sesle duyuyorduk. İleriye dönük olarak umudumuz, kendilerinden farklı hissedenleri dinlemek. Ancak o zaman ilerleyebilir ve bu ülkeyi ileriye taşıyacak, bizi birleştiren şeyi bulacak cesur konuşmalar yapabiliriz.''

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