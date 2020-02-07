NBA'de gecenin sonuçları | Türk derbisini kazanan Ersanlı Bucks oldu!

Milli basketbolcular Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101'lik skorla Milwaukee Bucks oldu.

Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Buck'ın bir başka yıldızı Khris Middleton da maçı 20 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.

Philadelphia 76ers'da ise milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Sixers'ta Tobias Harris 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle öne çıkan oyuncu olurken, Joel Embiid 19 sayı, 11 ribaund ve 6 asist, Ben Simmons ise 11 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:



New York Knicks Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls New Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers Houston Rockets: 111-121









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