NBA'de gecenin sonuçları | Türk derbisini kazanan Ersanlı Bucks oldu!
Amerikan Ulusal Basketbol (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.
Milli basketbolcular Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101'lik skorla Milwaukee Bucks oldu.
Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Buck'ın bir başka yıldızı Khris Middleton da maçı 20 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.
Philadelphia 76ers'da ise milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Sixers'ta Tobias Harris 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle öne çıkan oyuncu olurken, Joel Embiid 19 sayı, 11 ribaund ve 6 asist, Ben Simmons ise 11 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
New York Knicks Orlando Magic: 105-103
Chicago Bulls New Orleans Pelicans: 119-125
Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers: 112-101
Portland Trail Blazers San Antanio Spurs: 125-117
Los Angeles Lakers Houston Rockets: 111-121
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