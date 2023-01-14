Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

NBA'de tarihi gece! Seyirci rekoru kırıldı...

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Alamodome#San Antonio Spurs
NBAde tarihi gece Seyirci rekoru kırıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 10:43

NBA'de bu gece tarihi bir olaya sahne oldu. San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında Alamodome Stadyumu'nda oynanan mücadelede NBA seyirci rekoru kırıldı.

Haberin Devamı

NBA'de bu gece San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında Alamodome Stadyumu'nda oynanan maç, 68 bin 323 biletli seyirciyle NBA tarihinin en çok seyircili maçı olarak tarihe geçti.

NBAde tarihi gece Seyirci rekoru kırıldı...

San Antonio Spurs'ün 50. yılı anısına San Antonio'da bulunan 64 bin tribün kapasiteli Alamodome Stadyumu bu maça özel olarak basketbol stadyumu olarak hazırlanmıştı. San Antonio Spurs'ün Golden State Warriors'u konuk ettiği maçta tribünlerin yanı sıra büyük saha içine yerleştirilen koltuklar da doldu ve maçı toplam 68 bin 323 biletli seyirci takip etti.

Bu özel karşılaşmayı Golden State Warriors 144-113 kazandı. Konuk ekipte Jordan Poole 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Haberin Devamı

Alperen Şengün'ün 14 sayısı Rockets'a yetmedi

Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings’e 139-114’lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 32. kez kaybetti. Houston’da Jalen Green 27 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Sacramento’da ise Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile triple double yaparken, takımda ayrıca Harrison Barnes de 27 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

NBAde tarihi gece Seyirci rekoru kırıldı...

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 108 - New York Knicks: 112
Detroit Pistons: 110 - New Orleans Pelicans: 116
Indiana Pacers: 111 - Atlanta Hawks: 113
San Antonio Spurs: 113- Golden State Warriors: 144
Chicago Bulls: 110 - Oklahoma City Thunder: 124
Minnesota Timberwolves: 121 - Phoenix Suns: 116
Utah Jazz: 112 - Orlando Magic: 108
Los Angeles Clippers: 103 - Denver Nuggets: 115
Sacramento Kings: 139 - Houston Rockets: 114

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Alamodome#San Antonio Spurs

BAKMADAN GEÇME!

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat