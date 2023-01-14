NBA'de tarihi gece! Seyirci rekoru kırıldı...

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NBA'de bu gece San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında Alamodome Stadyumu'nda oynanan maç, 68 bin 323 biletli seyirciyle NBA tarihinin en çok seyircili maçı olarak tarihe geçti.

San Antonio Spurs'ün 50. yılı anısına San Antonio'da bulunan 64 bin tribün kapasiteli Alamodome Stadyumu bu maça özel olarak basketbol stadyumu olarak hazırlanmıştı. San Antonio Spurs'ün Golden State Warriors'u konuk ettiği maçta tribünlerin yanı sıra büyük saha içine yerleştirilen koltuklar da doldu ve maçı toplam 68 bin 323 biletli seyirci takip etti.

Bu özel karşılaşmayı Golden State Warriors 144-113 kazandı. Konuk ekipte Jordan Poole 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında Alamodome Stadyumu'nda oynanan mücadelede #NBA seyirci rekoru kırıldı.



🧐 68,323 kişi...https://t.co/eex9wP6sMqpic.twitter.com/l9geq5gEVN — Spor Arena (@sporarena) January 14, 2023

Alperen Şengün'ün 14 sayısı Rockets'a yetmedi

Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings’e 139-114’lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 32. kez kaybetti. Houston’da Jalen Green 27 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Sacramento’da ise Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile triple double yaparken, takımda ayrıca Harrison Barnes de 27 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Washington Wizards: 108 - New York Knicks: 112

Detroit Pistons: 110 - New Orleans Pelicans: 116

Indiana Pacers: 111 - Atlanta Hawks: 113

San Antonio Spurs: 113- Golden State Warriors: 144

Chicago Bulls: 110 - Oklahoma City Thunder: 124

Minnesota Timberwolves: 121 - Phoenix Suns: 116

Utah Jazz: 112 - Orlando Magic: 108

Los Angeles Clippers: 103 - Denver Nuggets: 115

Sacramento Kings: 139 - Houston Rockets: 114