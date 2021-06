NBA'de tarihi an! Kevin Durant ve Brooklyn Nets, finali santimlerle kaçırdı, Giannis'li Milwaukee 7. maçı uzatmada kazandı

Spor Arena - NBA Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks, 7. maça uzayan yarı final serisinde Brooklyn Nets'i uzatma sonucunda 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve adını konferans finaline yazdırdı. Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

GIANNIS'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Brooklyn'in ev sahipliğinde oynanan 7. maçta Milwaukee'nin Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo, 50 dakika sahada kalıp 40 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Antetokounmpo, Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley ve Tim Duncan'dan sonra NBA play-off'ları 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. Milwaukee'de Khris Middleton 23 sayı 10 ribaund, Brook Lopez ise 19 sayı ile oynadı.

KEVIN DURANT MAÇI KAZANDIRMAYI SANTİMLERLE KAÇIRDI

Kyrie Irving'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği, James Harden'ın ise sakatlıkdan yeni döndüğü için tam sağlıklı olmadığı Nets'in yıldızı Kevin Durant, uzatma dahil 53 dakika oynanan maçın tamamında sahada kaldı.

4. çeyreğin bitimine 6 saniye kala 109-107 gerideyken topu kenardan oyuna sokan Brooklyn'de Kevin Durant, zor pozisyonda üç sayılık atış denedi ancak hakemlerin pozisyonu tekrar izlemesi sonucunda Durant'in ayaklarının çizgiye temas ettiği ortaya çıktı ve isabet 2 sayı olarak düzeltildi. Bu isabetle skor 109-109'a geldi ve maç uzatmaya gitti.

UZATMADA YALNIZCA 8 SAYI OLDU

5 dakikalık uzatmada iki takımda sayı bulmakta zorlandı. Uzatma bölümünü 6-2 önde tamamlayan Milwaukee, mücadeleyi 115-111 kazandı ve konferand yarı finaline yükseldi.

KEVIN DURANT NBA TARİHİNE GEÇTİ

Maçı 48 sayıyla tamamlayan Kevin Durant, NBA tarihinde oynanan 7. maçlarda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

DURANT'İN ANNESİYLE PJ TUCKER'İN EĞLENCELİ DİYALOĞU

Maçın son çeyreğinde Durant'e sert bir faul yapan PJ Tucker, mücadeleyi kenardan izleyen Durant'in annesinin sözlü sataşmasına maruz kaldı. Durant'in annesi Wanda Durant'e dönen Tucker, 'Seni seviyorum' dedi. Wanda Durant de maskesini indirip; 'Ben de seni seviyorum' yanıtını verdi.

PJ Tucker and KD's mom were chirping after this foul 😂 pic.twitter.com/F84HpLVgTm