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NBA'de tarihe geçen maç! 30 yıllık en farklı galibiyet rekoru kırıldı

#NBA#Memphis Grizzlies#Miami Heat
NBAde tarihe geçen maç 30 yıllık en farklı galibiyet rekoru kırıldı

NBA'de bu gece Memphis Grizzlies ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan maç tarihe geçti. Memphis Grizzlies, rakibini 152-79 yenerek NBA tarihindeki en farklı galibiyete imza attı.

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NBA'de bu gece oynanan Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder maçı tarihe geçti. Memphis Grizzlies, konuk ettiği OKlahoma City Thunder'ı 152-79, 73 sayı farkla yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Bu maçtan önceki en yüksek fark rekoru, 17 Aralık 1991'de oynanan Cleveland Cavaliers - Miami Heat maçında ortaya çıkmıştı. Cavaliers, Miami Heat'i 148-80 yenerek 68 sayı farkla maçı kazanmıştı.

Memphis Grizzlies öte yandan 152 sayıyla ve 41 asistle bu alanlarda kulüp rekorlarını da kırdı.

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NBA tarihinin en farklı sonuçları şu şekilde:

1- Grizzlies - Thunder / 2021 / 73 fark
2- Cavaliers - Heat / 1991 / 68 fark
3- Pacers - Trail Blazers / 1988 / 65 fark
4- Lakers - Warriors / 1972 / 63 fark
5- Warriors - Kings / 1991 / 62 fark

NBA'de gecenin sonuçları ise şu şekilde:

New York Knicks 115 - 119 Chicago Bulls

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Toronto Raptors 97 - 93 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 152 - 79 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 114 - 103 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 83 - 114 San Antonio Spurs

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#NBA#Memphis Grizzlies#Miami Heat

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