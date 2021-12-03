NBA'de tarihe geçen maç! 30 yıllık en farklı galibiyet rekoru kırıldı

NBA'de bu gece oynanan Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder maçı tarihe geçti. Memphis Grizzlies, konuk ettiği OKlahoma City Thunder'ı 152-79, 73 sayı farkla yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.
Bu maçtan önceki en yüksek fark rekoru, 17 Aralık 1991'de oynanan Cleveland Cavaliers - Miami Heat maçında ortaya çıkmıştı. Cavaliers, Miami Heat'i 148-80 yenerek 68 sayı farkla maçı kazanmıştı.
Memphis Grizzlies öte yandan 152 sayıyla ve 41 asistle bu alanlarda kulüp rekorlarını da kırdı.
NBA tarihinin en farklı sonuçları şu şekilde:
1- Grizzlies - Thunder / 2021 / 73 fark
2- Cavaliers - Heat / 1991 / 68 fark
3- Pacers - Trail Blazers / 1988 / 65 fark
4- Lakers - Warriors / 1972 / 63 fark
5- Warriors - Kings / 1991 / 62 fark
NBA'de gecenin sonuçları ise şu şekilde:
New York Knicks 115 - 119 Chicago Bulls
Toronto Raptors 97 - 93 Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies 152 - 79 Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns 114 - 103 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers 83 - 114 San Antonio Spurs