NBA'de tarihe geçen maç! 30 yıllık en farklı galibiyet rekoru kırıldı

Haberin Devamı

NBA'de bu gece oynanan Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder maçı tarihe geçti. Memphis Grizzlies, konuk ettiği OKlahoma City Thunder'ı 152-79, 73 sayı farkla yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Bu maçtan önceki en yüksek fark rekoru, 17 Aralık 1991'de oynanan Cleveland Cavaliers - Miami Heat maçında ortaya çıkmıştı. Cavaliers, Miami Heat'i 148-80 yenerek 68 sayı farkla maçı kazanmıştı.

Memphis Grizzlies öte yandan 152 sayıyla ve 41 asistle bu alanlarda kulüp rekorlarını da kırdı.

NBA tarihinin en farklı sonuçları şu şekilde:

1- Grizzlies - Thunder / 2021 / 73 fark

2- Cavaliers - Heat / 1991 / 68 fark

3- Pacers - Trail Blazers / 1988 / 65 fark

4- Lakers - Warriors / 1972 / 63 fark

5- Warriors - Kings / 1991 / 62 fark

NBA'de gecenin sonuçları ise şu şekilde:

New York Knicks 115 - 119 Chicago Bulls

Haberin Devamı

Toronto Raptors 97 - 93 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 152 - 79 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 114 - 103 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 83 - 114 San Antonio Spurs