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Curry'nin son saniye basketi, Alperen Şengün'ü yıktı! İlk kez...

#NBA#Stephen Curry#Alperen Şengün
Currynin son saniye basketi, Alperen Şengünü yıktı İlk kez...

NBA'e gece oynanan 11 maçla devam edildi. Alperen Şengün:'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'a Stephen Curry'nin son saniye basketiyle mağlup oldu.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'a 105-103 yenildi. Warriors'a galibiyeti, Stephen Curry'nin son saniye isabeti getirdi. 14 dakika sahada kalan Alperen maçı 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı. Stephen Curry ise 22 sayı, 12 asistle maçın yıldızı oldu.

Stephen Curry, kariyerinde ilk kez maç kazandıran basketi atarken Warriors'ta da 2014'ten bu yana bu alanda bir ilk yaşandı.

Ömer Faruk Yurtseven'li Miami mağlup

Atlanta Hawks'un Miami Heat'i 110-108 yendiği maçta Ömer Faruk Yurtseven 7 dakika dahada kalıp 4 sayı 2 ribauntla mücadele etti. Atlanta'da 28 sayı, 7 asistle oynayan Trae Young maçın adamı oldu.

Joel Embiid'in 40 sayısı, Furkan Korkmaz'lı 76ers'e yetmedi

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Los Angeles Clippers'ın Philadelphia 76ers'i 102-101 mağlup ettiği karşılaşmada 39 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 5 sayı 3 asist üretti. 76ers'te Joel Embiid'in 40 sayı, 13 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. 8 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Clippers'ta en skorer isim 19 sayıyla Reggie Jackson oldu.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 105-116 Los Angeles Lakers
Charlotte Hornets 121-98 Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers 101-102 Los Angeles Clippers
Boston Celtics 105-109 Portland Trail Blazers
Atlanta Hawks 110-108 Miami Heat
Washington Wizards 105-109 Toronto Raptors
Milwaukee Bucks 94-90 Chicago Bulls
San Antonio Spurs 102-117 Brooklyn Nets
Utah Jazz 111-101 Detroit Pistons
Denver Nuggets 118-122 Memphis Grizzlies
Golden State Warriors 105-103 Houston Rockets

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#NBA#Stephen Curry#Alperen Şengün

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