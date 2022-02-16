Giannis Antetokounmpo'dan 50 sayı! Cedi ve Ömer Faruk...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Eski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılarEski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılar#Honduras
Altın zirveden döndüAltın zirveden döndü#Altın
Elektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatiflerElektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatifler #Elektrik İndirim
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklifOğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif#Oğuzhan Koç
Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizideMehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide#Mehmet Günsür
FETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlıFETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlı#Bülent Arınç
Gece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandıGece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandı!#Lyudmyla Chelapko
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Giannis Antetokounmpo'dan 50 sayı! Cedi ve Ömer Faruk...

#NBA#Giannis Antetokounmpo#Cedi Osman
Giannis Antetokounmpodan 50 sayı Cedi ve Ömer Faruk...

NBA'e gece oynanan 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı attığı maçta Indiana Pacers'ı 128-119 mağlup etti.

Haberin Devamı

NBA'de heyecan, gece oynanan 7 maçla devam etti. Son şampiyon Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers'ı 128-119 yendiği maçta Giannis Antetokounmpo 50 sayı, 14 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştı. Pacers'ta Buddy Hield 36 sayı kaydetti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 11, Cedi Osman'dan 6 sayı

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği maçta Miami Heat, Dallas Mavericks'e 107-99 mağlup oldu. Ömer Faruk maçı 11 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

Bir diğer temsilcimiz Cedi Osman'ın 6 sayı, 2 ribauntla oynadığı maçta ise Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'a 124-116 kaybetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Miami Heat 99-107 Dallas Mavericks
Philadelphia 76ers 87-135 Boston Celtics
Atlanta Hawks 124-116 Cleveland Cavaliers
New Orleans Pelicans 109-121 Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves 126-120 Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks 128-119 Indiana Pacers
Phoenix Suns 103-96 Los Angeles Clippers

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Giannis Antetokounmpo#Cedi Osman

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme