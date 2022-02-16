Giannis Antetokounmpo'dan 50 sayı! Cedi ve Ömer Faruk...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 7 maçla devam etti. Son şampiyon Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers'ı 128-119 yendiği maçta Giannis Antetokounmpo 50 sayı, 14 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştı. Pacers'ta Buddy Hield 36 sayı kaydetti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 11, Cedi Osman'dan 6 sayı

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği maçta Miami Heat, Dallas Mavericks'e 107-99 mağlup oldu. Ömer Faruk maçı 11 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

Bir diğer temsilcimiz Cedi Osman'ın 6 sayı, 2 ribauntla oynadığı maçta ise Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'a 124-116 kaybetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Miami Heat 99-107 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 87-135 Boston Celtics

Atlanta Hawks 124-116 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 109-121 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 126-120 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 128-119 Indiana Pacers

Phoenix Suns 103-96 Los Angeles Clippers