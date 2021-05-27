NBA'de skandal olay! Üstüne patlamış mısır yağan Russell Westbrook çılgına döndü

NBA'de play-off heyecanı dün gece oynanan maçlarla devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, serinin ikinci maçında Washington Wizards'ı konuk etti. 76ers'in 120-95 kazandığı ve seride 2-0 öne geçtiği maçta skandal bir olay yaşandı.

Washington Wizards'ta 4. çeyreğin başlarında ayak bileğinden sakatlanan Russell Westbrook, soyunma odasına gitmek için tünelden geçerken tribündeki bir taraftar yıldız basketbolcunun üzerine patlamış mısır yağdırdı. Takımı gerideyken bir de üzerine sakatlanan Westbrook, bu olayın ardından çılgına döndü. Taraftara yönelmeye çalışan Westbrook'u etrafındakiler güçlükle sakinleştirdi.

TARAFTAR SALONDAN ÇIKARILDI

Russell Westbrook'un çılgına döndüğü olayın ardından patlamış mısırı atan taraftarı önünde oturan kişiler hemen işaret etti. Olayın ardından Westbrook'a patlamış mısır atan seyirci dışarı çıkarıldı.

LEBRON JAMES DE TEPKİ GÖSTERDİ

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de bu olayın ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. "Oyuncuları koruyun" etiketiyle bir paylaşım yapan LeBron; "Oyuncular olarak sakatlanan ve oyunu terk eden Russ'a patlamış mısırı kimin attığını görmek istiyoruz. Her yerde kameralar var ve bunu gösterememenin bahanesi yok." ifadelerini kullandı.