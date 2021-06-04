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GeriBasketbol NBA'de sezonun "Sportmenlik ödülü" Jrue Holiday'e verildi
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Basketbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

NBA'de sezonun "Sportmenlik ödülü" Jrue Holiday'e verildi

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NBA'de sezonun "Sportmenlik ödülü" Jrue Holiday'e verildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Jrue Holiday, 2020-2021 sezonunun en sportmen oyuncusu seçildi.

NBA'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jrue Holiday'in sahada gösterdiği sportmen davranışlardan dolayı ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Jrue Holiday, yapılan oylamada 2 bin 752 puan alarak ödülün sahibi olurken, iki kez bu ödülü kazanan Boston Celtics'ten Kemba Walker 2 bin 474 puanla ikinci sırada yer aldı.

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