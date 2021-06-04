NBA'de sezonun "Sportmenlik ödülü" Jrue Holiday'e verildi

NBA'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jrue Holiday'in sahada gösterdiği sportmen davranışlardan dolayı ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Jrue Holiday, yapılan oylamada 2 bin 752 puan alarak ödülün sahibi olurken, iki kez bu ödülü kazanan Boston Celtics'ten Kemba Walker 2 bin 474 puanla ikinci sırada yer aldı.