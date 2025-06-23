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NBA'de sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder oldu! (Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers: 103-91)

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#NBA#Oklahoma City Thunder#Indiana Pacers
NBAde sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder oldu (Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers: 103-91)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 07:19

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. 3-3'lük final serisinin son maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 103-91 mağlup ederek kupaya uzandı.

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NBA final serisi 7'nci ve son maçında Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers, Paycom Center salonunda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan ev sahibi Oklahoma City Thunder sezonun şampiyonu oldu.

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Oklahoma'da final serisinin MVP'si de seçilen Shai Gilgeous Alexand 29 sayı ve 12 asistle double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 20 sayı, Chet Holmgren ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Indiana Pacers'ta ise Bennedict Mathurin'in 24 sayı, 13 ribauntluk performansı şampiyonluk için yeterli olmadı. Pascal Siakam ve T. J. McConnell 16'şar sayı buldu.

İlk çeyrekte aşil tendonundan sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton gözyaşlarına hakim olamadı. Yalnızca 7 dakika süre alabilen Haliburton 9 sayı kaydetti.

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KULÜP TARİHİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK
Seattle SuperSonics ismiyle 1979'da şampiyon olan Thunder, Oklahoma'ya taşındıktan sonra ise beklenen başarıları yakalayamamış, son olarak 2012'de finale yükselmişti. Thunder final serisinde LeBron James, Dwayne Wade ve Chris Bosh'lı Miami Heat'e 4-1 mağlup olmuştu. Böylece Oklahoma City Thunder yeni adıyla kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

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INDIANA PACERS KUPAYI 2. KEZ KAÇIRDI
NBA'de daha önce sadece 2000 yılında finale çıkan Indiana Pacers ise Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers'a yenilerek kupayı kaptırmıştı.

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#NBA#Oklahoma City Thunder#Indiana Pacers

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