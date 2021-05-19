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GeriBasketbol NBA'de sezonun koçu Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams
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Basketbol
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Haber Giriş: 19.05.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

NBA'de sezonun koçu Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams

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NBA'de sezonun koçu Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 normal sezonun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams kazandı.

NBA'den yapılan açıklamada, bu ödülü daha önce kazananlar ve 30 NBA takımını çalıştıranların oylarıyla belirlenen 2020-2021 normal sezonunun en iyi koçu ödülüne Suns'tan Willams'ın layık görüldüğü belirtildi.

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Monty Williams öncesinde 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetlik serisi bulunan Suns, son iki yılda büyük bir değişim yaşadı.

Geçen yıl play-off'lara kalma şansını son maçta kaçıran Phoenix Suns, bu sezon ise 51 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi aldı.

Suns, bu sezonki istatistikleriyle tarihindeki en iyi ikinci normal sezon derecesine 49 yaşındaki Monty Williams yönetiminde ulaştı.

NBAde sezonun koçu Phoenix Sunsı çalıştıran Monty Williams

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