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NBA'de şampiyon Denver Nuggets! Nikola Jokic, Shaquille O'Neal'dan sonra bir ilki başardı...

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#Nba#Denver Nuggets#Miami Heat
NBAde şampiyon Denver Nuggets Nikola Jokic, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:54

Denver Nuggets, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali 5. maçında Miami Heats'i 89-94 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de şampiyon belli oldu.

Final serisinin beşinci maçında Denver Nuggets ile Miami Heat karşı karşıya geldi.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 94-89 mağlup eden Denver Nuggets, seride durumu 4-1'e getirdi ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

FMVP NIKOLA JOKIC

Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi.

SHAQ'TAN SONRA BİR İLK

Nikola Jokic, 2002 yılında bu ödülü kazanan Shaquille O'Neal'dan bu yana NBA Finalleri MVP’si seçilen ilk pivot oldu.

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#Nba#Denver Nuggets#Miami Heat