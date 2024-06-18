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NBA'de şampiyon Boston Celtics oldu! 18. kez zafer...

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#NBA#Boston Celtics#Dallas Mavericks
NBAde şampiyon Boston Celtics oldu 18. kez zafer...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 10:25

NBA final serisi beşinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-88'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve 18. şampiyonluğuna ulaştı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 106-88'lik skorla mağlup etti ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu.

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Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Jaylen Brown 21 sayı, 8 ribaund, Jrue Holiday de 15 sayı, 11 ribaundluk katkı verdi. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 12 ribaund, 5 asisti, Kyrie Irving'in de 15 sayı, 9 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

NBAde şampiyon Boston Celtics oldu 18. kez zafer...

Boston Celtics, böylelikle NBA'deki şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Ligde son şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye çıktı.

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Finaller MVP'si Jaylen Brown oldu

Karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydeden Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu. Brown, Boston'ın Indiana Pacers'a karşı galip geldiği Doğu Konferansı Finalleri'nde de MVP seçilerek Larry Bird Ödülü'nü kazanmıştı.

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#NBA#Boston Celtics#Dallas Mavericks

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