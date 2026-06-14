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NBA'de şampiyon belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#NBA Şampiyonu#New York Knicks#San Antonio Spurs
NBAde şampiyon belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 06:38

Amerika basketbol ligi NBA'de sezonun şampiyonu belli oldu. New York Knicks, 53 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

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NBA'de şampiyon 53 yıl sonra New York Knicks oldu.

San Antonio Spurs'un evi Frost Bank Center'da oynanan serinin 5. maçını New York Knicks kazandı ve seriyi 4-1 ile bitirerek 1970 ve 1973'ten sonra 3. şampiyonluğunu kazandı.

Maça kötü başlayan New York Knicks, ilk çeyrekte yalnızca 13 sayı üretmesine karşın ikinci çeyrekte 15 sayı farkı kapatıp devreye 5 sayı geride gitti. 3. çeyrekte farkı zaman zaman eritse de San Antonio'nun bir ara 15 sayı farkla öne geçmesine engel olamadı.

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Son çeyrek başında 10 sayı farktan geri gelen Knicks, San Antonio'ya uzun süre sayı fırsatı tanımadı. Üzerindeki baskı artan Spurs, kolay pozisyonlarda bile basket bulamadı.

Maç sonunu çok iyi oynayan Knicks, maçı ve seriyi kazanarak şampiyonluk hasretini bitirdi.

Bu sene NBA Kupası'nı da kazanan New York Knicks, lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu.

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NBAde şampiyon belli oldu

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#NBA Şampiyonu#New York Knicks#San Antonio Spurs

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