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NBA'de Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı!

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#Nigel Hayes-Davis#Phoenix Suns#Fenerbahçe Beko
NBAde Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davisi kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 00:39

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi NBA takımlarından Phoenix Suns oldu.

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BA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.

Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

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#Nigel Hayes-Davis#Phoenix Suns#Fenerbahçe Beko

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