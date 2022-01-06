NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaquille O'Neal'ı geçti, gözünü rekora dikti...

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NBA takımı Miami Heat'de forma giyen ilk Türk basketbolcu olan Ömer Faruk Yurtseven, sergilediği performansla bizleri gururlandırmaya devam ediyor.

Dün gece Miami Heat'in Portland Trail Blazers'ı 115-109 mağlup ettiği maça ilk 5 çıkan Ömer Faruk, 32 dakika parkede kalıp 14 sayı, 16 ribauntla double-double yaptı.

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK RİSK ALARAK AYRILDI, DRAFT'TA SEÇİLMEDİ AMA VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe Beko'da yetişen, Zeljko Obradovic dahil bütün takımın tepkisini çekerek NBA hedefiyle4 kolej basketboluna yönelen Ömer Faruk Yurtseven, önce NC State, ardından da Georgetown'da forma giymiş ve katıldığı NBA 2020 Draftı'nda seçilememişti.

YAZ LİGİ'NDE KENDİNİ GÖSTERİP SÖZLEŞMEYİ KAPTI

2020 sezonunu NBA Gelişim Ligi takımı Oklahoma City Blue'da geçiren Ömer Faruk Yurtseven, yeni sezon öncesi düzenlenen NBA Yaz Ligi öncesi Miami Heat'ten teklif aldı. YAz Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Ömer Faruk, Eric Spoelstra'nın gözüne girerek ilk yılı garanti olmak üzere iki yıllık sözleşme aldı.

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RİBAUNT CANAVARINA DÖNÜŞTÜ

Sezon başında yavaş yavaş süre almaya başlayan ancak sakatlıklar ve koronavirüs protokollerine giren oyuncuların olmasıyla ilk 5'e kadar yükselen Ömer Faruk Yurtseven, özellikle son 1 ayda yüksek bir form seviyesine yükseldi. Özellikle ribaunt konusunda takımına büyük katkı yapıyor.

SHAQUILLE O'NEAL'I GEÇTİ, SIRADA GRIFFIN'İN REKORU VAR

Son 10 maçta art arda 12 ve üstünde ribaunt alan Ömer Faruk, efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın 1992/93 sezonundak çaylak yılında 9 maç art arda yaptığı seriyi geçmiş durumda.

Bu konuda NBA rekoru ise Blake Griffin'e ait. Griffin çaylak sezonunda 11 maç art arda 12 ve üstü ribaunt alarak rekoru kırmıştı.

Ömer Faruk Yurtseven'in 12+ ribauntluk serisi şu şekilde

Portland: 17 ribaunt

Golden State: 17 ribaunt

Sacramento: 16 ribaunt

Houston: 13 ribaunt

Washington: 14 ribaunt

Orlando: 15 ribaunt

Detroit: 12 ribaunt

Indiana: 13 ribaunt

Detroit: 12 ribaunt

Orlando: 12 ribaunt

Miami Heat'te forma giyen milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven; Portland Trail Blazers'ı 115-109 yendikleri maçı 14 sayı, 16 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı. #NBATwitter pic.twitter.com/11pDLEHatw — Spor Arena (@sporarena) January 6, 2022

SON 6 MAÇTA 5 DOUBLE-DOUBLE VE İLK ÜÇ SAYI İSABETİ

Ribauntun yanı sıra takıma çift hanede sayı katkısı da yapan Ömer Faruk Yurtseven, dün geceki performansıyla son 6 maçta 5. kez double-double yapmış oldu.

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Öte yandan Ömer Faruk Yurtseven gece oynanan Portland maçında NBA kariyerinin ilk üçlük isabetini de kaydetti.

KOÇ SPOELSTRA'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Uzun yıllardır Miami Heat'i çalıştıran koç Eric Spoelstra da milli basketbolcumuz için övgü dolu sözler kullandı.

Ömer Faruk takıma iyice uyum sağladı. Maçlar devam ettikçe Jimmy Butler ve Kyle Lowry'nin oyunlarına ve fizikselliklerine ayak uyduruyor. 'Pick and Roll' sonrası potaya çok iyi devriliyor, hücumda agresiflik seviyesi de giderek artıyor. Uzun ve büyük bir oyuncu olduğu için ribauntları da çok rahat topluyor. Doğal bir sezisi var.

Ribaunt üzerinden, içeri devrilerek, köşeden orta mesafe şutlarla sayı buluyor. Eksiklerimizin çok olduğu bu dönemde skora yağtığı katkı bizim için çok önemli. Sayı bulurken rolünün dışına çıkmaması ve takım arkadaşlarına yardımcı olmasını da seviyorum.

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TAKIMIN YILDIZI JIMMY BUTLER: SON ZAMANDA BİR CANAVARA DÖNÜŞTÜ

Miami Heat'in lider oyuncusu Jimmy Butler da Ömer Faruk'u şu sözlerle övdü:

Oynadığı her maçta daha da rahat olduğunu görebiliyorsunuz. İkili oyunlarda olması gereken yeri çok akıllıca seçiyor ve ihtiyacımız olduğu yere çok doğru zamanda geliyor. Son maçlarda bizim için bir canavara dönüştü.

KYLE LOWRY: SAHADA GİDEREK GÜVEN KAZANIYOR

Heat'in bir diğer yıldızı Kyle Lowry de Ömer Faruk'u övenlere şu sözlerle katıldı:

Sahada kendine güveni giderek artıyor. Süre buldukça ve yaptığı işlerde sonuç aldıkça bunları tekrar tekrar denemekten çekinmiyor. Ondan istediklerimizi çok iyi anlamış durumda. İkili oyunlarda çok iyi anlaşıyoruz. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğini görebiliyorum.