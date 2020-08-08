NBA'de "normal sezonun en iyileri" adayları belli oldu

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen normal sezonun en iyileri için altı kategoride üçer aday belirlendi.

Sezonun "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, Houston Rockets'tan James Harden ve Los Angeles Lakers'tan LeBron James aday gösterildi.

Diğer kategorilerde aday gösterilen isimler şöyle:

Yılın Çaylağı: Ja Morant (Memphis Grizzlies), Kendrick Nunn (Miami Heat), Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Yılın Savunma Oyuncusu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Rudy Gobert (Utah Jazz)

Yılın Altıncı Adamı: Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Lou Williams (Los Angeles Clippers)

En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu: Bam Adebayo (Miami Heat), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Yılın Başantrenörü: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks), Billy Donovan (Oklahoma City Thunder), Nick Nurse (Toronto Raptors)