NBA’de Muhteşem Maçlar Canlı Yayınlarla Misli’de!

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NBA‘de beş zorlu maç oynanacak ve bu mücadeleler TSİ 20:00’den itibaren başlayacak. Bu akşam (25 Aralık Çarşamba) başlayacak olan dev heyecanın canlı yayını da Misli'de izleyicilerle buluşacak.

Normal sezonun üçte birinin geçildiği şu günlerde Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers 20-4 ile birinci, geçen sezonun şampiyonu Boston Celtics 22-7 ile ikinci sırada bulunuyor. Batı Konferansı’nda ise birinci Oklahoma’yı (23-5), bu sezon savunma performansıyla büyük çıkış yakalayan Alperen Şengün’ün oynadığı Houston Rockets (20-9) izliyor.

New York Knicks - San Antonio Spurs

İki genç takımın mücadelesinde formda New York Knicks, Wenbanyama’lı Spurs’u konuk edecek. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Spurs play-off yolunda New York deplasmanından galibiyet ile dönmek istiyor. Fransız yıldız Victor Wenbanyama önderliğinde inişli çıkışlı bir sezon geçiren Teksas temsilcisinde hedef bu maçta mutlak galibiyet.

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New York ise bu karşılaşma öncesi çok formda. Son 8 maçta sadece 1 mağlubiyet aldılar ve Doğu Konferansı’nda 3.sırada bulunuyorlar. Jalen Brunson ile çıkış yakaladılar ve hedefleri bu seriyi sürdürüp konferanslarında birinci sıraya tırmanmak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

New York, son 4 maçından galibiyetle ayrıldı.

New York’un bu sezon iç saha maçlarında ortalama 225,44 sayı atılırken; San Antonio’nun deplasman maçlarında ise 221,85 sayı atıldı.

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves

Ligin en ofansif basketbol oynayan takımlarından olan Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak. Batı Konferansı play-off hattını yakından ilgilendirecek müsabakada Dallas’ın süper starı Luka Doncic ve Minnesota skorer gardı Anthony Edwards karşı karşıya gelecek. Bu maçta beklentiler bu iki yıldızın skor yükünü çekmesi. Doncic 28.8 sayı ortalaması tuttururken Edwards ise 25.3 sayı ortalaması yakalamış durumda.

Bu sezon Kasım ayında oynanan mücadeleyi Mavericks deplasmanda 120-114 kazanmayı başarmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Dallas, evinde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazandı.

Minnesota, son 3 maçını çift haneli farklarla kaybetti.

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Boston Celtics - Philadelphia 76ers

Son karşılaşmasını Orlando Magic’e kaybeden Boston Celtics, Embiid’li Sixers’ı ağırlayacak. Embiid’in bu maçta oynaması beklenirken Celtics’te yıldız oyuncu Jayson Tatum maçta görev alamayacak. Tatum’un yokluğunda takıma geçtiğimiz sezonun Finaller MVP’si Jaylen Brown ve şutör uzun Kristaps Porzingis liderlik edecek.

Philadelphia da ise bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Doğu’da 12.sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu gerilemede süper star Joel Embiid’in sakatlanması ve maçların büyük bölümünü kaçırması başrol oynadı. Bu sezon 2 kere karşılaşan iki ekibin mücadelelerinin ikisinden de Celtics galip çıkmıştı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Boston, bu sezon evinde oynadığı maçlarda rakiplerine ortalama 10,45 fark attı.

Philadelphia, son 5 deplasman maçının 4’ünü kazandı.

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers

Belki de günümüzde ligin en büyük iki ismi bu dev maçta kozlarını paylaşacak. Gelmiş geçmiş en skorer oyuncu LeBron James ile tarihin en çok üçlük kaydeden oyuncusu Stephen Curry bu maçta düelloya çıkacak. Bir süredir NBA sakatlık raporlarında durumu belirsiz olarak belirtilen LeBron James'in maçta oynayıp oynamayacağı da karşılaşma saatinde belli olacak.

Batı’da 7.sırada konumlanan Lakers daha üst sıraları hedefliyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Kaliforniya ekibinde bu sene hedef şampiyonluk. Takımda sayı lideri 26.6 sayı ortalamasıyla oynayan uzun forvet Anthony Davis. Golden State ise bu sezon çok iyi başlayamasa da şu an play-in hattında Lakers’ın 1 galibiyet altında 8.sırada bulunuyor. Takımın skor yükünü çeken isim Curry, son maçta Pacers karşısında sadece 10 sayıda kalarak standartlarının epey altında kaldı. Bu karşılaşmayı tekrar bir fırsat olarak gören Curry takımını güçlü rakibi karşısında galibiyete taşımak amacıyla parkeye çıkacak.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Golden State, son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

İki takım arasındaki son 10 maçın 8’ini Golden State kazandı.

Phoenix Suns - Denver Nuggets

Batı Konferansı’nın favori takımlarını ilgilendiren karşılaşmada Denver Nuggets Phoenix Suns deplasmanında galibiyet için parkeye çıkacak. Nuggets Batı’da 16 galibiyet ile 5.sırada bulunurken Suns bu sezon beklentileri karşılayamadı. 14 galibiyet 14 mağlubiyetle yüzde elli kazanma oranını geçemeyen Arizona temsilcisi çıkış yakalamak istiyor. İki takımın da ana yıldızları Nikola Jokic ve Kevin Durant sahada yerini alacak ancak her iki takımın ikinci yıldızları sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler. Suns’ta Devin Booker, Nuggets’da Jamal Murray karşılaşmada görev alamayacak. NBA’ın en değerli oyuncusu olarak kabul edilen Jokic bu sene inanılmaz istatistiklere imza atıyor. 30.9 sayı 12.5 ribaunt ve 9.7 asist ile neredeyse “triple double” ortalaması yakalayan Sırp pivot bu sene de MVP ödülünün en büyük adayı. Yaşı ilerleyen ancak klaslığı geçmeyen ölümcül skorer Kevin Durant’da çok formda. 36 yaşındaki süper star son 3 maçta mağlup olmalarına rağmen 34.3 sayı ortalaması ile oynadı. Bu sezon ikinci kez karşılaşacak olan bu iki takımın ilk düellosunu Denver 117-90 rahat kazanmıştı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Phoenix, son 8 maçının 6’sını kaybetti.

Denver’in bu sezonki deplasman maçlarında ortalama 235,47 sayı atıldı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu heyecan dolu mücadelelere canlı yayın haricinde verdiği Şampiyon Oranlar ile de dikkat çeken Misli Türkiye'nin en yüksek oranlarını sunuyor.

İşte bu maçlara Misli'nin verdiği Şampiyon Oranlar

New York 1.11 - 3.72 San Antonio

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %19’u tercihini ev sahibinden yana kullanıyor.

Dallas 1.32 – 2.42 Minnesota

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %42’si Dallas’ın galip gelmesini bekliyor.

Boston 1.12 – 3.49 Philadelphia

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %26’sı Boston’ın kazanacağına inanıyor.

Golden State 1.41 – 2.14 LA Lakers

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %38’i Golden State’in Lakers’ı mağlup edeceğini düşünüyor.

Phoenix 1.90 – 1.53 Denver

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %12’si Denver’in evine galibiyetle döneceğini tahmin ediyor.