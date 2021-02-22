MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Minnesota Timberwolves, koç Ryan Saunders ile yollarını ayırdı
GeriBasketbol NBA'de Minnesota Timberwolves, koç Ryan Saunders ile yollarını ayırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

NBA'de Minnesota Timberwolves, koç Ryan Saunders ile yollarını ayırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de Minnesota Timberwolves, koç Ryan Saunders ile yollarını ayırdı
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta başantrenör Ryan Saunders'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla Saunders'ın görevine son verildiği ve yerine geçecek başantrenörün hafta içinde duyurulacağı belirtildi.

Washington Wizards'ta 2009-2014, Minnesota Timberwolves'ta ise 2014-2019 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan 34 yaşındaki Ryan Saunders, 2019'dan bu yana ise Timberwolves'ta başantrenörlük görevini üstlenmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors'ın yardımcı antrenörü Chris Finch'i başantrenör görevine getirmek için görüşmelere başladı.

Bu sezon 31 maçta sadece 7 kez kazanan Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

NBAde Minnesota Timberwolves, koç Ryan Saunders ile yollarını ayırdı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi