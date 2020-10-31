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Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

NBA'de Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi

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NBA'de Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.

Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'de birçok takım çalıştıran 69 yaşındaki D'Antoni ile yardımcı antrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Takımlarına oynattığı hızlı basketbolla akıllarda yer eden D'Antoni, NBA'de Denver Nuggets, Phoenix Suns, New York Knicks, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta başantrenörlük yapmıştı. ABD'li çalıştırıcı, NBA'de 2005 ve 2017'de yılın antrenörü seçilmişti.

Öte yandan daha önce San Antonio Spurs ve Philadelphia 76ers'ta çalışan Ime Udoka'nın da Steve Nash'in ekibine yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca Mike D'Antoni'nin çalıştırdığı dönem Phoenix Suns'ta Nash ile forma giyen Amar’e Stoudemire'nın ise Nets'te oyuncu geliştirme asistanı olduğu kaydedildi.

NBAde Mike DAntoni, Brooklyn Netste Steve Nashin yardımcılığına getirildi

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