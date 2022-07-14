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NBA'de maç oynanırken taraftarın önünden geçen yandı!

#Nba#Nba Seyirci Oyuncu Ceza#Nba Taraftar Kuralı
NBAde maç oynanırken taraftarın önünden geçen yandı

NBA'de maç sırasında ayağa kalkarak arkalarındaki seyircilerin görüşünü engelleyen takımlara ağır cezalar gelecek.

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NBA Yönetimi yeni sezon öncesi radikal kararlar aldı. Buna göre yeni sezonda yedek oyuncuların maç sırasında ayağa kalkarak arkalarındaki seyircilerin görüşünü engelleyen takımlara ağır cezalar gelecek.

Geçen sezon play-off’lar sırasında Dallas Mavericks takımına bu nedenle toplam 175 bin dolar ceza gelmişti. Birçok kulübün taraftarları aynı dertten mustarip olduklarını, büyük paralar verdikleri yerden maç izleyemediklerini dile getirirken dile getirirken yeni sezonda bu konuda çok ağır cezaların geleceği belirtildi.

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Ayrıca taktik faullere de yaptırım

Özellikle hızlı hücumlara çıkan takımlar karşısında az adamla yakalanan ekiplerin yaptığı bu taktik fauller sonrası oyun, top saha dışına çıkmış gibi değerlendiriliyor ve oyun kenardan başlıyordu. Bu da oyunun hızını kestiği gibi hızlı hücuma çıkan takımların avantajını eline alıyordu. Yeni sezonda artık taktik faul yapan takım aleyhine bir serbest atış verilecek, ayrıca top da hücum eden takımda olacak.

Ayrıca iki sezondur devam eden ve play-off’a kalacak son iki takımın belirlendiği play-in sisteminin kalıcı olarak devam etmesinde karar kılındı.

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