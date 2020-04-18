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Basketbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

NBA'de maaş kesintisi için anlaşma sağlandı!

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NBA'de maaş kesintisi için anlaşma sağlandı!
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NBA'de lig yönetimiyle oyuncular anlaşmaya vardı. Oyuncu maaşlarında %25'lik kesinti yapılacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.

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