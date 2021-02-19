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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

NBA'de koronavirüs alarmı! 5 oyuncu...

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NBA'de koronavirüs alarmı! 5 oyuncu...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 10 Şubat'tan bu yana 454 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 5 pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

 

NBAde koronavirüs alarmı 5 oyuncu...

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