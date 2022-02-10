NBA'de James Harden'ın yeni takımı belli oldu! Son gün dengeleri değiştirecek takas...

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NBA'de uzun süredir geleceği belirsiz olan Brooklyn Nets'in All-Star guardı James Harden'ın yeni rotası Philadelphia 76ers oldu.

Brooklyn'den ayrılacağı uzun süredir konuşulan ancak son günlerde takımda kalacağına yönelik sinyaller veren tecrübeli basketbolcu, takımdan ayrılarak Philadelphia'nın yolunu tuttu.

Yapılan takas anlaşmasında Brooklyn Nets; James Harden ve Paul Millsap'i 76ers'a gönderdi. Philadelphia ise takas karşılığında, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond ve draft haklarını Brooklyn'e gönderdi.

Sezon başından bu yana takımdan ayrılmak isteyen ve kadro dışında olan Ben Simmons da Brooklyn'de Kevin Durant'le birlikte oynayacak.