NBA'de isyan ateşi büyüyor

Spor Arena - Koray Durkal | ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake’in polis tarafından 7 el ateş edilerek vurulmasının ardından spor dünyası yaşananlara daha fazla sessiz kalamadı. Basketbol, tenis, beyzbol ve futbol liglerinde oyuncular maçlara çıkmamama kararı aldı. Fitili ateşleyen takım NBA’de Milwaukee Bucks oldu.... Wisconsin temsilcisinin oyuncuları, orlando Magic ile oynayacakları play-off serisinin beşinci maçına çıkmadı. Maç öncesi ısınmaya katılmayan oyuncuların boykot kararı sonrası gecenin diğer iki maçı da ırkçılığı karşı boykot nedeniyle ertelendi.

LEBRON TOPLANTIYI TERK ETTİ

NBA yönetimi maçların ertelendiğini ‘boykot’ kelimesini kullanmadan oyuncular ve ligin ortak bir kararı şeklinde duyururken oyuncular arasında maçların oynandığı Orlando’da kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıda La Lakers ve La Clippers takımları oyuncuları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde fikir birliğine varırken diğer takımların hiçbirisi bu fikre destek vermedi. Yaşanan duruma oldukça sinirlenen Lebron James toplantıyı terk etti. James’in bu tepkisinin ardından Lakers ve Clippers oyuncuları da toplantıdan ayrıldı. Toplantıda da bir fikir birliği olmadan sona erdi.

DÜNKÜ MAÇLAR DA ERTELENDİ

NBA'de başlayan başlayan boykot kısa sürede tüm spor branşlarına sıçradı. Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Milwaukee Brewers, Cincinnati Reds, Seattle Mariners ve San Diego Padres maça çıkmama kararı aldı. Kadınlar NBA Ligi’nde de (WNBA) durum farklı değildi. Atlanta Dream-Washington Mystics, Los Angeles Sparks-Minnesota Lynx ve Connecticut Sun - Phoenix Mercury maçları da oyuncuların sahaya çıkmama kararıyla birlikte ertelendi. MLS’te ise boykot atlanta united-Inter Miami maçı öncesi iki takımın da sahaya çıkmama kararıyla başladı. Ligde 6 maçtan 5’i oynanmadı. NBA’de dün oynanması gereken maçlar da ertelendi.

LEBRON'DAN MESLEKTAŞLARINA TEPKİ

Oyuncular toplantısında LeBron James’in Milwaukee Bucks’lı meslektaşlarına tepki göstererek, boykot kararını diğer takımlarla konuşmadan almalarının yanlış olduğunu belirtti.

"EĞER 'KRAL' İSTEMİYORSA O LİG OYNANMAZ"

Amerikan spor basınında birçok ünlü yorumcu, play-off’a devam etmek istemeyen Lakers’lı LeBron James’in etki gücü göz önüne alındığında sezonun ‘resmi olmasa da’ bittiğini dile getirdiler.

"NBA SİYASİ ÖRGÜT OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump, NBA karşılaşmalarının, ırçılığa tepki olarak ertelenmesi konusunda, "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" ifadelerini kullandı. NBA karşılaşmalarının reytinglerinin düştüğünü de öne süren Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı" şeklinde konuştu.