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NBA'de inanılmaz olay! LeBron James'in özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...

#Lebron James#Isaiah Stewart#NBA
NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...

NBA'de Los Angeles Lakers'ın Detroit Pistons ile deplasmanda oynadığı maçta, son dönemdeki en ciddi kavganın eşiğinden dönüldü. Ribaunt esnasında LeBron James'in dirsek darbesine maruz kalan Detroit'ten Isaiah Stewart inanılmaz sinirlenirken, güçlükle sakinleştirildi.

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NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 3. periyodunda yaşanan gerginlik sonrası saha bir anda karıştı.

Karşılaşmanın 3. periyodunun 3. dakikası içerisinde Detroit Jerami Grant ile serbest atış kullanıyordu. Grant'in ikinci atışının ardından oyuncular pota altında ribaund mücadelesine girerken Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, sol dirseğiyle Detroit'ten Isaiah Stewart'ın yüzüne sert bir şekilde vurdu.

Bu müdahaleden sonra Stewart, saha içerisinde adeta çılgına döndü. Çok sinirlenen ve sürekli LeBron James'e saldırmak için hamle yapan Stweart'ı takım arkadaşları güçlükle engel oldu. Lakers oyuncuları da James'i olay yerinden uzaklaştırarak gerginliğin fiziki kavgaya dönüşmesini önlediler.

NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...

LeBron James müdahalesinin ardından Stewart'tan özür dilemesine karşın Detroit oyuncusunun siniri öylesine arttı ki, sakinleştirmesi bir hayli uzun sürdü.

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HERKESİN AKLINA 17 YIL ÖNCESİ GELDİ

Stewart'ın yüksek siniri nedeniyle sporseverler, 2004 yılında yaşanan ve NBA tarihinin en büyük kavgası olarak kabul edilen Ben Wallace-Ron Artest kavgasına benzer bir olayın yaşanacağını düşünmeye başladı ancak hem güvenlik görevlileri hem de iki takım oyuncuları ve teknik ekibi, üst düzey bir ısrarla olayları yatıştırmayı başardı.

KARİYERİNDE 2. KEZ...

Yaptığı faul sonrası 36 yaşındaki James, "Flagrant foul" olarak adlandırılan kasti faulle oyundan atıldı. Stewart da, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi.

LeBron James böylece, 1318 maçlık normal sezon kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atılmış oldu.

NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...

"LEBRON'UN KİRLİ BİR ADAM OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"

Yaşanan gerginlik sonrası hem James hem de Stewart açıklama yapmazken, Lakers cephesi LeBron James'i savundu hem de Detroit cephesinin sakinleştirici tavrına teşekkür etti.

Maçtan sonra konuşan Lakers uzunu Anthony Davis, "17 yıl önceki olay gibi olmasını asla istemezdik. Ligdeki herkes, LeBron'un kirli bir adam olmadığını biliyor. Müdahalesinin hemen ardından Stewart'a döndü ve 'Bu benim hatam' dedi.

Detroit Pistons koçu Dwane Casey de, "LeBron'un kirli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama Stewart'ın gözünü kesti. Kaşına müdahale alınca ucuz kurtulduğunu hissetti. Ona kimin vurduğunu bildiğinden bile emin değilim" diye konuştu.

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#Lebron James#Isaiah Stewart#NBA

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