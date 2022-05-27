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NBA'de ilk finalist belli oldu! Jordan'lı Chicago Bulls'dan sonra bir ilk...

#NBA#Golden State Warriors#Dallas Mavericks
NBAde ilk finalist belli oldu Jordanlı Chicago Bullsdan sonra bir ilk...

NBA'de ilk finalist belli oldu. Batı Konferansı final serisi 5. maçında Dallas Mavericks'i 120-110 mağlup eden Golden State Warriors adını Batı Konferansı şampiyonu olarak NBA finallerine yazdırdı. Warriors, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'undan bu yana ilki başarmış oldu.

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NBA'de ilk finalist Golden State Warriors oldu. Batı Konferansı final serisi 5. maçında Dallas Mavericks'i 120-110 mağlup eden Warriors NBA finallerine yükseldi.

Ev sahibi ekipte Klay Thompson 32 sayı; Andrew Wiggins 18 sayı, 10 ribaunt; Stephen Curry 15 sayı, 9 asistle oynadı. Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic'in 28 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik, Spencer Dinwiddie'nin 26 sayılık performansı seriye tutunmalarına yetmedi.

JORDAN'LI CHİCAGO BULLS'TAN SONRA İLK...

Son 8 yılda 6. kez finale yükselen Golden State Warriors, Michael Jordan'ın forma giydiği Chicago Bulls'dan sonra bunu başaran ilk takım oldu. Jordan'lı Bulls, 91-98 arasında 6 kez finale yükselmiş ve 6'sında da şampiyon olmuştu. Golden State Warriors ise 2015-2019'te 5 yıl art arda fnal görüp 3 şampiyonluk yaşamıştı.

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DİĞER FİNALİST BUGÜN BELLİ OLABİLİR

Golden State Warriors'un finaldeki rakibini bu gece belli olabilir. Doğu Konferansı final serisinde Boston Celtics, Miami Heat karşısında 3-2 önde bulunuyor. Serinin 6. maçı bu gece Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak. Celtics kazanırsa finalde Warriors'un rakibi olacak.

NBAde ilk finalist belli oldu Jordanlı Chicago Bullsdan sonra bir ilk...

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#NBA#Golden State Warriors#Dallas Mavericks

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