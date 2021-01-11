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Basketbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

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NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

NBA yönetiminden yapılan açıklamada, yarın sabaha karşı oynanması gereken Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan Chicago Bulls-Boston Celtics maçlarının Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı bildirildi.

Daha önce de Boston Celtics-Miami Heat mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı. NBA'de Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.

NBAde iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

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