NBA'de heyecan yine zirvedeydi! Seri 15 maça çıktı...

Haberin Devamı

Hem doğu konferansı hem de batı konferansında tepe pozisyonları ilgilendiren maçlar büyük bir çekişmeye sebep oldu. Play-off ve play-in yarışı kızışırken starların ortaya koyduğu performanslar beğeni topladı.

NBA'de Cleveland Cavaliers adeta alev aldı. Arka arkaya 10.galibiyetini alan Cavaliers genç Charlotte Hornets'i 115-105 mağlup etti ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Toplamda 31.galibiyetini alan Cavs'te Darius Garland 25, Donovan Mitchell 19 sayı ile oynadı. Cleveland doğudaki liderliğini sürdürürken Hornets 7 galibiyette kaldı ve doğuda 14.sırada yer aldı.

Batı konferansı lideri Oklahoma City Thunder ve doğu konferansı ikincisi Boston Celtics'i karşı karşıya getiren mücadelede galip gelen ekip Thunder oldu. Karşılaşmayı evinde 105-92 kazanan Thunder'da MVP adayı Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı 11 ribaunt ile oynarken Celtics'te bir diğer MVP adayı Jayson Tatum'un 26 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Haberin Devamı

Günün merak edilen karşılaşmasında formda Houston Rockets bir türlü ritim bulamayan Los Angeles Lakers'ı ağırladı. Houston çekişmeli geçen mücadeleyi 119-115 kazanmasını bildi. Maçın son saniyelerinde Lakers'ın son hücum için aldığı mola dönüşü yaptığı amatör top kaybı sosyal medyada çok konuşuldu. Skor 118-115 Houston lehine iken Lakers kenar çizgiden topu LeBron James ile buluşturmak isterken Fred VanVleet araya girip topu çaldı ve ona yapılan faul sonrası Houston maçı 119-115 kazandı. Houston'da skor yükünü 33 sayı ile Jalen Green çekerken Milli oyuncumuz Alperen Şengün 14 sayı ve 6 ribaunt ile mücadele etti. Lakers'ta LeBron James 23 sayı 16 ribaunt 9 asist, Anthony Davis ise 30 sayı 13 ribaunt ile oynadı ancak galibiyete yeterli olmadı. Rockets 23 galibiyetini alırken Lakers 20 galibiyette kaldı.

NBA'de dün oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Sacramento Kings 129-99 Golden State Warriors

Utah Jazz 105-92 Orlando Magic

Charlotte Hornets 105-115 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 110-98 Washington Wizards

Boston Celtics 92-105 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 115-119 Houston Rockets