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GeriBasketbol NBA'de gecenin sonucu | Miami Heat, Lakers'a karşı müthiş maçta final serisine tutundu
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Basketbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonucu | Miami Heat, Lakers'a karşı müthiş maçta final serisine tutundu

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NBA'de gecenin sonucu | Miami Heat, Lakers'a karşı müthiş maçta final serisine tutundu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde geçen Heat, soyunma odasına da 60-56 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 6 sayıya (88-82) çıkaran Heat, sahadan 111-108 galip ayrıldı.

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Maçı 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla tamamlayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, seride 2. kez "triple double"a imza attı. Duncan Robinson da 13'te 7 üçlük isabetiyle 26 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Butler, bir NBA final karşılaşmasında 35 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 5 top çalma üreten ilk oyuncu oldu.

Lakers'ta LeBron James'in 40 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve Anthony Davis'in 28 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBAde gecenin sonucu | Miami Heat, Lakersa karşı müthiş maçta final serisine tutundu

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