NBA'de Gecenin Sonuçları: Westbrook tarihe geçti! Wizards, 76ers'ı yenerek seriyi 3-1'e getirdi...
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Washington Wizards, Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.
Doğu Konferansı eşleşmesinde Wizards, sahasında 76ers karşısında aldığı galibiyetle ilk tur serisinde durumu 3-1'e getirdi.
Wizards'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 19 sayı, 21 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.
Play-off'larda 12. kez "triple-double" yapan Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en çok ulaşan 3. oyuncu oldu. Magic Johnson 30, LeBron James 28 kez bu istatistiğe ulaşmıştı.
Ayrıca Westbrook, geçtiğimiz günlerde 182. kez "triple-double" yaparak NBA tarihinin bu istatistiğe en çok ulaşan oyuncusu olmuştu.
76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.
- Jazz, tur için avantaj kazandı
Batı Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.
Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Grizzlies'ta Ja Morant'ın 23 sayı, 12 asist ile "double-double" yaptığı performansı, takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.