NBA'de gecenin sonuçları: Utah Jazz'ın 9 maçlık serisini Clippers bitirdi!

NBA'e 9 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen maçta Clippers'a dört sayı farkla yenilen Batı Konferansı lideri Jazz'ın 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.



Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynarken, Louis Williams 19, Marcus Morris ve Patrick Beverley 17'şer sayı üretti.



Jazz'da Donovan Mitchell'in 35 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Karşılaşmayı Bojan Bogdanovic 23 sayı, Rudy Gobert 15 ribauntla tamamladı.



-76ers'ı Embiid sırtladı



Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 50 sayı, 17 ribauntla kariyer rekoru kırdığı maçta Chigaco Bulls'u 112-105 yendi.



Tobias Harris'in 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı 76ers'ta, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz iki sayı kaydetti.



Bulls'ta Zach LaVine 30, Wendell Carter Jr. 15, Thaddeus Young 12 sayı üretti.



- Murray'dan Cavaliers potasına 50 sayı



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 120-103 yenildi.



Nuggets'ta kariyer rekoru kıran Jamal Murray, 50 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Nikola Jokic 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Üst üste 9. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Colin Sexton 23 sayı, Jarrett Alan 20 sayı, 10 ribaunt, Cedi Osman 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.



- Sonuçlar



Orlando Magic-Golden State Warriors: 124-120

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 103-120

Philadelphia 76ers-Chigaco Bulls: 112-105

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 121-109

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 114-132

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 98-85

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 109-95

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 81-86

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-112

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