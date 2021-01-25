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Basketbol
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Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 108-100 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Batı Konferansı lideri Los Angeles Clippers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-100 mağlup etti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Serge Ibaka 17 sayı, 6 ribaunt, kenardan gelen Reggie Jackson ise 14 sayılık katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 ve George Hill'in 22 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

NBAde Gecenin Sonuçları | Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı


- Bucks, Antetokounmpo ile kazandı

Doğu Konferansı'nda oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks, evinde Atlanta Hawks'ı 129-115 yenerek bu sezonki 10. galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 27 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaparken, Bobby Portis 21, Khris Middleton 19 sayıyla oynadı.

Hawks'ta De'Andre Hunter'ın 33 sayı, 4 asist, John Collins'in 30 sayı, 7 ribauntluk performansları yenilgiye engel olamadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 102-107
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-100
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 104-107
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 141-103
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 129-115
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 121-101
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 116-113

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı

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