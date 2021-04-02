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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers
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Basketbol
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Haber Giriş: 02.04.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-94 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi 76ers'ın son sıralarda bulunan Cavaliers'ı yendiği müsabakada 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 7 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

20 dakika süre alan Cedi Osman ise 6 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ile oynadı.

Ayrıca 76ers'ta Shake Milton 27 sayı ile galibiyete önemli katkıda bulunurken Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Türk Derbisinde kazanan Furkan Korkmazın takımı 76ers

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 24 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

- İki kez uzatmaya giden maçın galibi Hawks oldu

Atlanta Hawks normal süresi berabere biten ve iki kez uzatmaya gidilen karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 134-129'luk skorla yenmeyi başardı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Türk Derbisinde kazanan Furkan Korkmazın takımı 76ers

Hawks'ta Clint Capela, Bogdan Bogdanovic ve Trae Young 28'er sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdi.

Sahasında mağlup olan Spurs'te DeMar DeRozan 36 sayı ile takımını uzun süre ayakta tutmayı başardı ama galibiyet için bu performansı yeterli olmadı.

Dün gece alınan diğer sonuçlar şu şekilde...

Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115
Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Türk Derbisinde kazanan Furkan Korkmazın takımı 76ers

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