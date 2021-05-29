NBA'de gecenin sonuçları: Tatum 50 sayı attı, Celtics Nets'e karşı ilk kez kazandı

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede Celtics'i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile play-off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.



Nets'te James Harden'ın 41, Kevin Durant'ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.



- Doncic'in etkili performansına rağmen Mavericks, Clippers'a kaybetti



Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Luka Doncic'in 44 sayısına rağmen Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi.



Play-off kariyerinde 9. maçında 300 sayı atma başarısını gösteren Doncic, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu. Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar 325'er sayı atarak bu başarıyı gösteren diğer oyuncular olmuşlardı.



- Sonuçlar



Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)

Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)