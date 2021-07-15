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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Suns'ı 109-103 yenen Bucks final serisini 2-2'ye getirdi
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Basketbol
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Haber Giriş: 15.07.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Suns'ı 109-103 yenen Bucks final serisini 2-2'ye getirdi

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Suns'ı 109-103 yenen Bucks final serisini 2-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Phoenix Suns'ı 109-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-2 eşitliği sağladı.

NBA final serisi dördüncü maçında Bucks, Fiserv Forum'da Suns'ı ağırladı.

Suns'ın ilk çeyreğini 23-20 önde kapadığı mücadelenin ilk yarısı 52-52 berabere tamamlandı. Konuk ekibin üçüncü çeyreği 82-76 üstün geçtiği maçta Bucks, bitime 3 dakika kala Pat Connaughton'ın üç sayılık basketiyle 97-95 öne geçti.

Kalan bölümde Khris Middleton ve Jrue Holiday ile sayılar bulan Bucks, rakibini 109-103 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Sunsı 109-103 yenen Bucks final serisini 2-2ye getirdi

Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 14 ribaunt, 8 asist; Khris Middleton 40 sayı, 6 ribaunt, 4 asist; Jrue Holiday 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla Bucks'ı galibiyete taşıdı.

Devin Booker'in 42 sayıyla oynandığı Suns'ta ise Jae Crowder 15 sayı, 8 ribaunt; Chris Paul ve Cameron Johnson 10'ar sayılık performans sergiledi.

Final serisinin beşinci maçı, 18 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.

NBAde Gecenin Sonuçları: Sunsı 109-103 yenen Bucks final serisini 2-2ye getirdi

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