NBA'de Gecenin Sonuçları: Suns, Lakers serisinde durumu eşitledi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Phoenix Suns, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-92 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi.
Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, son şampiyon Lakers'ı yenerek ilk tur serisinde durumu 2-2'ye getirdi.
Suns'ta Chris Paul 18 sayı, 9 asist, Devin Booker 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jae Crowder 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, DeAndre Ayton 14 sayı, 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.
Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Marc Gasol 12 sayı, 8 ribaunt, sakatlanarak ilk yarıda 19 dakika sonunda oyun dışı kalan Anthony Davis ise 6 sayı, 4 ribaunt kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bacak kaslarında gerilme tespit edilen Davis'in sonraki mücadelede görev alıp almayacağı, maç günü yapılacak testler sonrası belli olacak.
- Brooklyn Nets seride avantajı yakaladı
Doğu Konferansı'ndaki ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets, yıldız oyuncularının üstün performansının yardımıyla deplasmanda Boston Celtics'i 141-126 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.
Nets'te all-star oyunculardan Kevin Durant 42 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Kyrie Irving 39 sayı, 11 ribaunt, James Harden ise 23 sayı,18 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.
Celtics'te Jayson Tatum 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 16 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Evan Fournier 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.
Öte yandan, maç sırasında Kyrie Irving'e su şişesi fırlatan bir taraftar, gözaltına alındı.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Atlanta Hawks-New York Knicks: 113-96 (3-1)
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 92-100 (2-2)
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-141 (1-3)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 81-106 (2-2)