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Basketbol
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Haber Giriş: 29.03.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Suns, Hornets'ı uzatmada yendi! Booker'dan 35 sayı...

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Suns, Hornets'ı uzatmada yendi! Booker'dan 35 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 101-97 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns, 90-90'lık skorla uzatmaya giden Hornets karşılaşmasını kazandı.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Deandre Ayton 14 sayı, 14 ribaunt, Mikal Bridges ise 13 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmalık katkıda bulundu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Suns, Hornetsı uzatmada yendi Bookerdan 35 sayı...

Bitime 34.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle mücadeleyi uzatmaya taşıyan Devonte' Graham, 30 sayıyla ev sahibi Hornets'ın en skorer ismi oldu. Terry Rozier 22 sayı, 10 ribaunt, Miles Bridges de 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

harlotte Hornets-Phoenix Suns: 97-101
Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-122
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 126-102
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 96-93

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Suns, Hornetsı uzatmada yendi Bookerdan 35 sayı...

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