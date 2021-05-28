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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers, Suns'a karşı seride 2-1 öne geçti
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Basketbol
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Haber Giriş: 28.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers, Suns'a karşı seride 2-1 öne geçti

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers, Suns'a karşı seride 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Phoenix Suns'ı 109-95 yenen Los Angeles Lakers, Batı Konferansı ilk tur serisinde 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi.

Uzun süreli sakatlıklar nedeniyle normal sezonu 7. sırada bitiren Lakers, eşitlikle girilen serinin 3. maçında Suns'ı ağırladı.

Batı'da 2. sırayı alan ve 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, mücadeleyi kaybederek ilk karşılaşmasını kazandığı seride 2-1 geriye düştü.

Son şampiyon Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı ve 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten LeBron James ve 20 sayı kaydeden Dennis Schroder galibiyette önemli rol oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Son şampiyon Lakers, Sunsa karşı seride 2-1 öne geçti

Suns'ta Deandre Ayton 22 sayı, 11 ribaunt, bitime 35 saniye kala yaptığı faulle oyundan atılan Devin Booker ise 19 sayı, 6 asist üretti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 84-113 (0-3)
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-95 (2-1)
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-120 (1-2)

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